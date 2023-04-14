أخنوش: الأسعار تحسنت.. والحكومة تواجه مشاكل موروثة

هبة بريس - الرباط

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاجتماع الذي عقدته الأغلبية الحكومية بحضور أعضاء من الحكومة والبرلمان، مساء أمس الخميس، عرف مناقشة عددا من المواضيع الهامة في مقدمتها البرامج الحكومية والبرامج التي تهم المواطنين وكذا استعراض الظرفية التي عرفتها الأسواق في الأيام الأخيرة.

وذكر أخنوش، في كلمته عقب اجتماع الأغلبية، أن الحكومة سجلت تحسنا ملحوظا للأسعار خلال الفترة الأخيرة، معزيا الأمر إلى الاجتماعات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الفلاحين.

وأضاف رئيس الحكومة، أن القطاع الفلاحي تعرض لمشكل ندرة المياه وارتفاع أسعار البذور والمبيدات وغيرها، مشددا على أن حكومته تواجه مشاكل موروثة في ما يخص تحويل ونقل المياه ومشاريع الري وستعمل على إيجاد حلول لها.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10