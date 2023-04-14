أخنوش: الأسعار تحسنت.. والحكومة تواجه مشاكل موروثة
هبة بريس - الرباط
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاجتماع الذي عقدته الأغلبية الحكومية بحضور أعضاء من الحكومة والبرلمان، مساء أمس الخميس، عرف مناقشة عددا من المواضيع الهامة في مقدمتها البرامج الحكومية والبرامج التي تهم المواطنين وكذا استعراض الظرفية التي عرفتها الأسواق في الأيام الأخيرة.
وذكر أخنوش، في كلمته عقب اجتماع الأغلبية، أن الحكومة سجلت تحسنا ملحوظا للأسعار خلال الفترة الأخيرة، معزيا الأمر إلى الاجتماعات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الفلاحين.
وأضاف رئيس الحكومة، أن القطاع الفلاحي تعرض لمشكل ندرة المياه وارتفاع أسعار البذور والمبيدات وغيرها، مشددا على أن حكومته تواجه مشاكل موروثة في ما يخص تحويل ونقل المياه ومشاريع الري وستعمل على إيجاد حلول لها.
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11 تعليقات
المشاكل الموروثة يا اخنوش هي من صنعكم لانكم كنتم عضو في الحكومات السابقة وفي فترة توليك حقيبة الفلاحة والصيد البحري وصلت البصلة الى 20 درهم والسردين 40 درهم ونتائج مخططك الاخضر الدي استفاد منه كبار الاقطاعيين فقط ظهرت ن مطلع هدا العام.
من يريد قمع او تجويع هدا الشعب ستكون نهايته ماساوية .
ابن هو هذا التحسن في الاسعار .يزيد الطين بلة مع هاته الحكومة ..
الصراحة افضل لاعب كان في البايرن هو ساني..
عجبا لهذه الحكومة تقول ما لا يمكن قبوله المنطق الاسعار مرتفعة لم تتغير من بداية رمضان مثل اسعار الخضر والفواكه واللحوم كل شيء في ارتفاع..
حكومة رجال الاعمال والتجار الكبار لا يمكن أن تطبق السياسة الاجتماعية والإستجابة لمتطلبات الشعب ..
يجب الزيادة في الأجور لكل الأجراء سواء في القطاع العام او الخاص…
حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة التي القرن المواطنين..
وعند ربكم تختصمون . السياسيون فقط يراكمون الثروات ..
حكومة فاشلة في كل شىء لا تقدم حلول عملية للمواطن..
الشعب فقد الثقة في حكومتكم الفاشلة وفي تطلعاتكم الفارغة..
نتمنى ان تراعي الحكومة ظروف الشعب المغلوب عن أمره ..