“بايرن ميونيخ” يوقع عقوبتين على ماني بعد شجاره مع ساني

2023-04-14 / 09:33
1
هبة بريس - وكالات

قرر نادي “بايرن ميونخ” الألماني، معاقبة مهاجمه، ساديو ماني، وذلك بعد مشاجرته مع ليروي ساني، عقب خسارته الأسبوع الحالي أمام نادي “مانشستر سيتي” في دوري أبطال أوروبا.
وقال “بايرن” في بيان إنه وافق على إيقاف ماني لمباراة واحدة، وفقا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية.

وكتب في البيان: “ساديو ماني، 31 عاما، لن يكون ضمن تشكيلة “بايرن ميونيخ” في مباراة الإياب ضد هوفنهايم 1899 السبت المقبل”

وأوضح “بايرن” في بيانه أن سبب إيقافه لساديو ماني “هو سوء تصرفه بعد مباراة “بايرن ميونيخ” في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي”.

وبخلاف وقفه لمباراة واحدة فقط، فقد قرر نادي “بايرن ميونيخ” كذلك توقيع غرامة مالية على، ساديو مانو.

وكان ساديو ماني مهاجم “بايرن ميونيخ” وجّه لكمة قوية إلى وجه زميله في الفريق ليروي ساني بعد الهزيمة أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام “مانشستر سيتي”، بحسب إعلام ألماني.

وذكرت قناة سكاي ألمانيا أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة وكان اللاعبان بحاجة إلى أن يفصل بينهما زملاؤهما في الفريق داخل غرفة الملابس.

وشوهد الثنائي على أرض الملعب يتجادلان في المراحل الأخيرة من المباراة مساء الثلاثاء، حيث تغلب سيتي على بطل ألمانيا 3-0 على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنحت تسديدة رودري الملتفة من مسافة بعيدة في الشوط الأول تقدم فريق غوارديولا أمام بطل ألمانيا قبل أن يتقدم برناردو سيلفا بضربة رأس في بداية الشوط الثاني وأكمل آيرلينغ هالاند التسجيل ليضع سيتي قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شباب هوارة يعلن إستعداده بقوة لمواجهة نهضة بركان والمنافسة على التتويج بكأس العرش

شباب هوارة يعلن إستعداده بقوة لمواجهة نهضة بركان والمنافسة…

2023-04-14 / 13:44
Photo of وزير إسباني: “الترشح المشترك لمونديال 2030 مشروع مهم بالنسبة لنا”

وزير إسباني: “الترشح المشترك لمونديال 2030 مشروع مهم بالنسبة…

2023-04-14 / 13:34
Photo of “يونايتد ” يواصل الفشل في فك عقدة اشبيلية

“يونايتد ” يواصل الفشل في فك عقدة اشبيلية

2023-04-13 / 22:31
Photo of بالفيديو.. النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

بالفيديو.. النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام مانشستر…

2023-04-13 / 20:58
Photo of أسهم شديرة تتهاوى بعد تراجع مستواه مع باري الإيطالي

أسهم شديرة تتهاوى بعد تراجع مستواه مع باري الإيطالي

2023-04-13 / 19:48

رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه

2023-04-13 / 17:16
Photo of أبرزهم الزلزولي.. الشرعي يعول على 7 لاعبين من المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة

أبرزهم الزلزولي.. الشرعي يعول على 7 لاعبين من المنتخب…

2023-04-13 / 17:00
Photo of مبابي: أرى مستقبلي في باريس سان جيرمان

مبابي: أرى مستقبلي في باريس سان جيرمان

2023-04-13 / 14:30
Photo of العصبة الاحترافية تعين البرهمي رئيسا للجنة التقنية للتحكيم

العصبة الاحترافية تعين البرهمي رئيسا للجنة التقنية للتحكيم

2023-04-13 / 13:00
Photo of “مشاداة وصفعة”.. صحيفة تكشف شجار ماني وساني بعد الخسارة أمام “مانشستر سيتي”

“مشاداة وصفعة”.. صحيفة تكشف شجار ماني وساني بعد الخسارة…

2023-04-13 / 10:33

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق