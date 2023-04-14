طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من، داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، والجنوب الشرقي والسهول الداخلية الوسطى.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بجميع ربوع المملكة، إلى جانب تشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، مع تناثر غبار محلي شمال الأقاليم الجنوبية وبالجنوب -الشرقي. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بسهول المحيط الأطلسي الوسطى والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب الشرقية، ومابين 10 و 17 درجة بمنطقة بالجنوب-الشرقي، و وسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 و 24 درجة بأقصى الجنوب، وستكون مابين 07 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بأغلب مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، فيما سيكون هائجا بالجنوب.

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