“يونايتد ” يواصل الفشل في فك عقدة اشبيلية

هبة بريس _ رياضة

واصل مانشستر يونايتد الانكليزي فشله في فك عقدة اشبيلية الاسباني وفرّط في فوز في المتناول وفرصة ذهبية لحسم تأهله الى نصف النهائي عندما سقط في فخ التعادل الايجابي 2-2 الخميس على ملعب أولد ترافورد” في مانشستر في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد في طريقه الى تحقيق فوز سهل وكبير عندما أنهى الشوط الاول بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسطه الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر المعار من بايرن ميونيخ الالماني حتى نهاية الموسم في الدقيقتين 14 و21، لكن اشبيلية قلب الطاولة في الدقائق العشر الاخيرة من الشوط الثاني بهدفين من النيران الصديقة عبر المدافعين الهولندي تيريل مالاسيا (84) وهاري ماغواير (90+2) بالخطأ في مرمى الاسباني دافيد دي خيا.

ويلتقي الفريقان ذهابا الخميس المقبل في اشبيلية.

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