3 دول عربية صوتت ضد إدانة انتهاكات النظام السوري بمجلس الأمن

هبة بريس _ الرباط

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين انتهاكات النظام بحق الشعب السوري منذ 2011، مشيرة إلى أن 12 دولة فقط صوتت ضد القرارات.

ورحب تقرير للشبكة الأربعاء، بقرار مجلس حقوق الإنسان في 4 أبريل الجاري، والذي مددت بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة سنة واحدة.

وأشار إلى أن المجلس “أصدر 41 قرارا متعلقا بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي (آذار/ مارس 2011) حتى الآن، من بينها 14 قرارا متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها”.

وذكر أن “12 دولة صوتت بشكل مستمر منذ آذار/ مارس 2011 ضد هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتعده بتأمين الدعم في المجلس”، وفق التقرير.

وتابع أن الدول الـ 12 “هي روسيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبوليفيا، وبوروندي، وأرمينيا، وإريتريا، والفليبين، والجزائر، والعراق، ومصر”.

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