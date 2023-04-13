اتهمتها بافتعال المشاكل..كارول سماحة ترد على إليسا

2023-04-13 / 21:48
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على حديث سابق لمواطنتها إليسا بعدما وصفتها بأنها تحب افتعال المشاكل.

وقالت سماحة في تصريحات لبرنامج “مراحل” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني إن القصة بدأت عندما ظهرت في برنامج العام الماضي، واختارت إليسا بعد سؤالها عن الأقرب إليها من 4 فنانات.

وأوضحت أنها اختارت إليسا لأنها تشعر تجاهها بمحبة حقيقية ونية صافية، مشيرة إلى أن الأزمة بدأت عندما ألح أحد المعجبين عليها بالسؤال عن سبب عدم خروج إليسا للتعليق على الأمر.

ولفتت إلى أنها أجابت عن سؤال المعجب بكلمة واحدة وهي: “متوقع”، معقبة: “بمعنى إني أرمي الخير تبعي ولكن لا أتوقع من الشخص الرد”.

واستطردت: “لما ترمي الخير وتحكي عن شخص في برنامج ما، لو جاوبك شغلة حلوة ولو لم يجاوبك هو حر مش معناه إنه لا يحبني، ولم أنتظر إليسا ترد علي، لكن الناس حللت ردي على السؤال على ذوقها”.

وأبدت تعجبها من قول إليسا عنها أنها تفتعل المشاكل، مستطردة: “بعرفها جريئة وبفضل إنها تكمل وتروح للآخر، يعني تقول أنا بحرتق وين وإمتى ومع مين ومع أي فنان؟ طالما بترمي كلمة تروح فيها للآخر”.

واختتمت: “في حياتي أنا ما كان عندي تاريخ من المشكلات مع أي فنان، في حياتي ما عملت بالغلط لايك على تويت فيه إساءة لغيري من الفنانين، وصفحاتي موجودة قدام كل الناس”.

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