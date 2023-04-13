بالفيديو.. النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

2023-04-13 / 20:58
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أنقذ الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ودخل يوسف النصيري كبديل في الدقيقة 67 من عمر المباراة، لينجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 93 من ضربة رأسية.

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‫9 تعليقات

  4. يوسف النصري منذ كأس العالم اصبح أحسن لاعب لا يلعب مبارة بدون هدف ..اللهم احفظه من العين ..

  8. اشبيلة المتعثر في الدوري يتعادل مع صغير انجلترا يونايتد في ارضه وهذا بثبت قوة الاندية الاسبانية..

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