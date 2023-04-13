بالفيديو.. النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي
أنقذ الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
ودخل يوسف النصيري كبديل في الدقيقة 67 من عمر المباراة، لينجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 93 من ضربة رأسية.
إشبيلية يقتنص التعادل في الوقت القاتل
ارتقاء النصيري أم خطأ ماغواير؟#الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه pic.twitter.com/WYbbwdM4Gd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2023
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9 تعليقات
برافو النصيري عميد فريق إشبيلية ..
الهداف التاريخي لإشبيلية النصيري ما اروعك ..
بونو والنصيري فخر المغرب نتمنى لهم التوفيق والنجاح..
يوسف النصري منذ كأس العالم اصبح أحسن لاعب لا يلعب مبارة بدون هدف ..اللهم احفظه من العين ..
النصيري لاعب ممتاز و بونو تراجع اداءه قليلا..
النصيري سيصبح الهداف الرئيسي لاشبيليا مستقبلا ..
احسن مهاجم في التاريخ مناصفة مع أيوب الكعبي..
اشبيلة المتعثر في الدوري يتعادل مع صغير انجلترا يونايتد في ارضه وهذا بثبت قوة الاندية الاسبانية..
هنيئا لنا بهذا اللعب الجميل