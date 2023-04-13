بالفيديو.. النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

أنقذ الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ودخل يوسف النصيري كبديل في الدقيقة 67 من عمر المباراة، لينجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 93 من ضربة رأسية.

إشبيلية يقتنص التعادل في الوقت القاتل ارتقاء النصيري أم خطأ ماغواير؟#الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه pic.twitter.com/WYbbwdM4Gd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2023

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1