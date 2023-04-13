“المركز السينمائي “يدعم مهرجانات وتظاهرات بأزيد من 5 ملايين درهم

القسم الفني: هبة بريس

قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، التي اجتمعت يومي 10 و11 أبريل الجاري، بمقر المركز السينمائي المغربي، بعد دراسة 22 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبال منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمام أعضاء اللجنة،-قررت- دعم 15 مهرجانا وتظاهرة، بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين و700 ألف درهم.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن المهرجانات والتظاهرات التي تقرر دعمها هي المهرجان الدولي للسينما الإفريقية، الذي تنظمه مؤسسة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية في خريبكة، في دورته الـ23 ، بمبلغ 1 مليون و400 ألف درهم، ومهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط (مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط)، في دورته الـ28، بمبلغ 1 مليون و300 ألف درهم، والمهرجان الدولي للشريط الوثائقي/أكادير (جمعية الثقافة والتربية بواسطة السمعي البصري) في دورته الـ14 بمبلغ 700 ألف درهم.

وأضاف البلاغ أنه تم، أيضا، دعم المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة (جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية)، في دورته الـ11 بمبلغ 650 ألف درهم، والمهرجان الدولي لسينما التحريك/مكناس (مؤسسة عائشة) في دورته الـ21 بمبلغ 600 ألف درهم، والمهرجان الدولي للسينما المستقلة/الدار البيضاء (المركز المغربي للتربية على الصورة)، في دورته الثانية بمبلغ 200 ألف درهم.

وخصصت لجنة الدعم مبلغ 150 ألف درهم لدعم كل من مهرجان أسا الوطني لسينما الصحراء/أسا-الزاك (جمعية مهرجان أسا السينمائي للسينما والمسرح) في دورته الـ11، ومهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي (جمعية امتداد للثقافة والتنمية) في دورته الرابعة.

وخصصت لجنة الدعم مبلغ 100 ألف درهم لدعم كل من مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير/أيت ملول (جمعية محترف كوميديا للإبداع الثقافي)، في دورته الـ15، والمهرجان السينمائي “كاميرا كيدس”/الرباط (الجمعية المغربية لتنمية السمعي البصري والمسرح التربوي) في دروته الـ7، والمهرجان الدولي لأفلام البيئة/شفشاون (جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية) في دورته الـ12، والمهرجان الدولي الرباط كوميدي/الرباط (المركز المغربي لمابدرات التنمية) في دورته الـرابعة.

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