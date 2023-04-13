اضراب الصيدليات …الشلل يضرب فاس وأصحاب الأمراض المزمنة يحتجون

2023-04-13 / 20:08
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ع محياوي _ هبة بريس

خاضت ليلة أمس الأربعاء / الخميس في منتصف الليل جميع صيدليات الحراسة بفاس إضرابها العام الذي دعت إليه الغرفة النقابية لصيادلة فاس، تنفيذا للدعوة التي دعا إليها المكتب الوطني لهيتئات صيادلة المغرب طيلية ليلتي 12 /13 ابريل 2023 .

هذا وقد عاينت هبة بريس، منذ منتصف ليلة أمس الاربعاء / الخميس إغلاق جميع صيدليات الحراسة بالعاصمة العلمية فاس، مع تجمهر عدد من المواطنين حولها والذين عبروا عن ازعاجهم من تداعيات هذا القرار.

وفي هذا الصدد، صرح عدد من أصحاب الأمراض المزمنة ل ” هبة بريس”، عن صدمتهم لهذا القرار، لافتين أنهم لم يكونوا على علم بقرار الاغلاق ولم يقتنوا أدويتهم بشكل سابق وما تقوم به الجهات المختصة الوزارية فهو خطأ جسيما ، متسائلا ما ذنب المواطن في هذه المعركة بين الطرفين .

واحتج المواطنون على إقدام الصيدليات على الإضراب عن العمل بشكل جماعي اليوم الخميس، دون الاكتراث إلى خطورة القرار على صحة وحياة المواطنين .

ويأتي إضراب الصيادلة، احتجاجا على الأرقام المغلوطة التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 حول هامش ربح الصيدلي

هذا وتخوض التمثيليات النقابية الوطنية، لصيادلة الصيدليات في المغرب، يومه الخميس، اضرابا وطنيا، تفاعلا مع ما سمته ب”الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية.

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