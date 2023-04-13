أسهم شديرة تتهاوى بعد تراجع مستواه مع باري الإيطالي

هبة بريس : القسم الرياضي

تهاوت أسهم الدولي المغربي وليد شديرة بعد تراجع مستواه مع نادي باري الإيطالي، حيث فقد اللاعب صدارة هدافي دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وعجز شديرة عن معانقة الشباك مع فريقه باري منذ يوم 5 مارس الماضي حين سجل هدفا من ضربة جزاء، ولم يسجل سوى 3 أهداف خلال آخر 10 مباريات لفريقه في الدوري المحلي.

ومعلوم أن شديرة كان قد بصم على بداية موسم مميزة مع باري في السيري ب وقد لعب حتى الآن 25 مباراة في الدوري سجل خلالها 15 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى.

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