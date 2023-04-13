ايطاليا…مغربي يجهز على زوجته وحماته

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

اهتزت مدينة اريزو محافظة طوسكانا إيطاليا، على وقع جريمة قتل بشعة، بعد أن عمد مهاجر مغربي يبلغ من العمر 38 سنة يدعى ” ه ج ” إلى تصفية زوجته وحماته بواسطة سلاح الأبيض، وهو الحادث الذي خلف حالة استنفار لدى مختلف الأجهزة الأمنية، بينها أفراد فرقة الشرطة العلمية والتقنية الذين عمدوا الى إجراء عملية مسح شامل لمسرح الجريمة، قبل أن يتم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات ، لإخضاعهما للتشريح الطبي.

ووفق المعلومات الأولية التي تحصلت عليها هبة بريس، فإن خلافا نشب بين الضحية والجاني وذلك لأسباب وخلفيات أسرية لم يحددها البحث الآني الذي تجريه المصالح الأمنية ، أمام أعين طفلهما، ليتحول في لحظة غضب الى جريمة بشعة. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الزوج المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة استل سلاحا أبيضا ووجه به طعنات إلى زوجته وحماته وارداهما قتيلان في الحين وسط صدمة وصراخ ابنها.

هذا ومن أجل فك لغز الحادث المأساوي، أمر ممثل المدعي العام بوضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية ، وذلك لإخضاعه لإجراءات البحث القضائي وتقديمه للعدالة .

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