“التنمية المستدامة”… إطلاق منصة لتقديم مقترحات المواطنين

هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن ورش إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035 يستمر باعتماد مقاربة تشاركية تدمج آراء المواطنين وكل الفاعلين المعنيين بالتنمية المستدامة في البلاد سواء على الصعيد الوطني أو الترابي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي للأجيال الحالية والمستقبلية.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم تفعيلا لهذه المقاربة، تنظيم المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة التي حظيت بالرعاية الملكية السامية على مدى أسبوع من 13 إلى 20 مارس 2023 على صعيد كل جهات المملكة بحضور كل الفاعلين من منتخبين ومصالح خارجية وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، فاق 2000 مشارك ومشاركة، مشيرة إلى أن هذه المناظرات مكنت من التشاور حول أولويات ورهانات الاستدامة على صعيد الجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية شاملة.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، “تم إطلاق المشاورات المواطنة، والتي ستستمر إلى غاية 30 ماي 2023، عبر إطلاق منصة الاستشارة المواطنة الرقمية “نُساهم” www.noussahimo.gov.ma، في مرحلة أولى، كدعامة أساسية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام بهدف تمكين المواطنات والمواطنين داخل وخارج الوطن من المساهمة والمشاركة الفعالة في بناء مستقبلنا المشترك عبر استقاء آرائهم وتطلعاتهم”.

وأبرز المصدر ذاته أن محتوى هذه المنصة تم تطويره وتحسينه ليأخذ بعين الاعتبار آراء واقتراحات المتتبعين من المجتمع المدني وعموم المواطنين المهتمين بالتنمية المستدامة.

كما تمت، حسب البلاغ، إضافة تقنيات لضمان الولوج المرئي والسمعي إلى محتوى المنصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المكفوفين أو الذين يعانون من قصور في التصور اللوني، عبر ميزات الوصول المدمجة في أندرويد وiOS.

ولفتت الوزارة إلى أنها بادرت، بشراكة مع كل القطاعات المعنية، بإطلاق مبادرة #نساهمو_جميع من أجل تبسيط مفاهيم وأولويات التنمية المستدامة ومحاور الاستشارة المواطنة بالمنصة التفاعلية ” نُساهم” وإيصالها لمختلف شرائح المجتمع المغربي وتعبئتهم في إطار تواصل القرب الذي نهجته الوزارة في هذا الورش، وذلك “نظرا لأهمية النسيج الجمعوي ودوره الفعال في مجال التعبئة حول الموضوعات ذات أهمية قصوى كالتنمية المستدامة”.

وأشارت إلى أن المشاورات المواطنة ستتواصل عبر تنظيم اللقاءات الموضوعاتية مع مختلف الفاعلين المعنيين خلال شهر ماي 2023 لاستقاء آرائهم حول أولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035.

وأكدت الوزارة، في بلاغها، أن تجميع آراء واقتراحات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين الذاتيين والمعنويين سيمكن من ضمان استجابة البرامج ومخططات العمل المعتمدة لتطلعات كل المتدخلين.

ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج إلى المشاركة بكثافة عبر منصة الاستشارة المواطنة الرقمية “نُساهم” www.noussahimo.gov.ma من أجل معرفة انتظاراتهم واقتراحاتهم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة

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