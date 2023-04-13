الدرك يحجز شاحنة محملة بالشاي المهرب بواد شبيكة بكلميم

هبة بريس _ كلميم

تمكنت عناصر الدرك بالمركز الترابي بواد شبيكة، التابع للقيادة الجهوية للدرك بكلميم ،وفي إطار عملياتها الامنية ، لمحاربة التهريب بشتى انواعه ، و بأحد السدود الامنية ، على المستوى المدخل واد شبيكة، في اتجاه طانطان ، تمكنت من ايقاف شاحنة محملة بكميات مهمة من الشاي المهرب ( حوالي 24طن ) ،

وأسفر البحث مع سائق الشاحنة الذي حاول تغليط قائد مركز الدرك ، الى كون هذه الشحنة ، من الشاي المعلب والقادمة من الأقاليم الجنوبية والمعفاة من الضرائب (مدينة العيون ) ، والمتجهة للاقاليم الشمالية ، غير خاضعة للإجراءات الجمركية .

وتم تحرير محضر رسمي ووضعه رهن الحراسة النظرية تحت تعليمات النيابة العامة المختصة ، فحين تم حجز الشاحنة ً مع حمولتها، وإحالتها على إدارة الجمارك . جدير بالذكر ان لم يمر على ايقاف شاحنه محمله بالاسمنت اقل من 24 ساعة

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