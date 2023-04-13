بعد الغضب .. استئنافية الرباط تستمع للطفلة سناء
قرّرت محكمة الاستئناف الخميس، الاستماع في جلسة مغلقة لطفلة اغتصبها ثلاثة رجال وأثارت العقوبة المخفّفة التي أصدرتها بحقّهم محكمة البداية غضبا شعبيا عارما.
و قرار الاستماع في جلسة مغلقة إلى الطفلة سناء التي وضعت طفلاً نتج من جريمة اغتصابها، اتُّخذ “حماية لها”.
وشمل قرار عقد جلسة الاستماع المغلقة طفلة أخرى، هي شاهدة في القضية.
واتّخذت المحكمة هذا القرار “اعتباراً لمقتضيات حماية القاصرين، ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة”
وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدّتها.
.وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي وكان عمر الطفلة يومها 11 عاماً حيث تعرضت لاغتصاب متكرّر نتج عنه حمل وولادة طفل.
.وبعدما تقدّمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”.
لكنّ العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعاً في المملكة باعتبار أنّ عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتّهمون لا تقلّ عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 30 عاماً.
13 تعليقات
مانتمناه من الحكومة لهاؤلاء الوحوش بالسجن المؤبد
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الا يوم القيامة جهنم انشاالله
اقليل افحقهم حتى 30عاما الله يخد فيهم الحق
العدل هو القيصاص امام الملأ ليكون عبرة لامثالهم
كون كنا فأوروبا كون أقل حاجة عطاوه ٢٠ عام
انا مفهمتش الضحية طفلة و مغتاصبة و حاملة من الفوق ناهيك عن ذكر المعاناة النفسية و الجسدية لي غاتعاني منها و القاضي باقي كيستامع للشهود و المجرمين
الهم هادا منكر تا ترونات و استأنفو عاد غايعاودو الحكم
واخا حتا ٢٠ عام قليلة راه البنت حياتها ضمرات و غاتبقا حياتها كاملة مضمرة بسببهم
مؤبد أو الإعدام حسبنا الله و نعم الوكيل
انا مفهمتش هاد الشاهدة شنو غاتزيد فالحكم و كلشي باين و مفضوح الله ينتقم منهم
لا اريد الطعن في القضاء لكن ليخرج احد فقهاء القانون كما تحلو لهم التسمية ان يفهمنا ما بين القوسين(اغتصاب طفلة او شابة نتج عنه حمل الحكم الابتدائي سنتان و في المقابل تقبيل اجنبية رغما عنها صنف قانونا اغتصابا و الحكم سنتان } هل المغربية ارخص من الاجنبية الى هذا الحد ام ان قانون الشمال غير قانون الغرب ام ان سلطة القضاء تعطي الحق للقاضي ان يكيف القضايا حسب اجتهاده ام ان …. اسئلة كثيرة تجي تفهمها عقلك يتبلوكا
يجب ان يعدموا، كيف لأناس سويون ان يعرضوا انسان آخر ليتك العرض، حتى الحيوانات لا تغتصب بعضها البعض
الحمد لله رغم انهم يستحقون اكتر بكتير نضرا لخطورة الجريمة ولكن يجب محاسبة الفساد والفاسدين في جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين