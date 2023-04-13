القضاء يرفض السراح المؤقت للطبيب التازي ومن معه

2023-04-13 / 16:53
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هبة بريس _ الرباط

رفضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء، بعد ظهيرة اليوم الخميس 13 أبريل 2023، تمتيع الطبيب الحسين التازي ومن معه بالسراح المؤقت.

وجاء القرار عقب الاختلاء للمداولة في الطلبات والملتمسات التي قدمها دفاع المتابعين في أول جلسة محاكمة انعقدت صبيحة اليوم.

وقررت هيئة الحكم تأجيل القضية إلى 4 ماي المقبل لإعداد الملف، على أن تكون الجلسة حضورية عكس جلسة اليوم التي جرت عن طريق تقنية التناظر الرقمي، حيث تابع المعنيون الجلسة من السجن المحلي “عكاشة”.

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