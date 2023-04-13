هل تخلت الحكومة على أصحاب “الرميد”? بايتاس يجيب

2023-04-13 / 16:23
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة لم تتخلى إطلاقا على أصحاب الرميد.

وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة ملتزمة بالتكفل بهذه الفئة الغير قادرة على تحمل واجبات الاشتراك.

وبلغة الأرقام، سجل بايتاس، أنه إلى حدود أبريل الجاري، بلغ عدد هذه الفئة 9مليون 720 الف منخرط، مضيفا أنه بخصوص الملفات، تم معالجة أزيد من 47 الف ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتم التكفل لأزيد من 54 ألف ملف بغلاف مالي يقدر ب842 درهم، كما تالتكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء المتعلقة بحوالي 58 مليون درهم.

ودعا الوزير، المواطنين المنخرطين سابقا بنظام راميد والذين تعذر عليهم التسجيل بنظام الCNSS الى الاتصال بالأرقام المعلنة أو التسجيل بالموقع الالكتروني التابع للصندوق.

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