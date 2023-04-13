عبد الكبير الركاكنة يؤكد تفاعل التعاضدية الوطنية للفنانين مع حالة حميد نجاح

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الفنان المغربي عبد الكبير الركاكنة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تفاعل التعاضدية الوطنية للفنانين مع الحالة الصحية للفنان المغربي حميد ناجح بحيث تكفلت من 80% من مصاريف العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

و في هذا الصدد قال الفنان المغربي عبر ذات المنصة:”بعد تلقيها لسيل من الاسئلة والاستفسارات حول الحالة الصحية للفنان حميد نجاح، تؤكد التعاضدية الوطنية للفنانين أن الفنان المقتدر حميد نجاح يعتبر من المنخرطين الأوائل بالتعاضدية إلى يومنا هذا ، ويستفيد منها أسوة بباقي الفنانين المنخرطين الذين أدوا واجبات انخراطهم.

و أضاف قائلا:” و بالتالي فإنها تكفلت بتحمل 80% من مصاريف هذه العملية، كما استفاذ مند حوالي السنتين في العملية الجراحية الكبيرة وهو حق يكفله له القانون”.

و واصل قائلا:” للإشارة فالتعاضدية الوطنية للفنانين تؤمن %80% من مصاريف علاج جميع الأمراض و 100% من مصاريف علاج الأمراض المزمنة، وبالمناسبة نجدد شكرنا لكافة شركاء التعاضدية من وزارة الثقافة والشباب والاتصال والمركز السينمائي المغربي”.

و اختتم تدوينته قائلا :”نتمنى من العلي القدير دوام الصحة لهذا الفنان الطيب المنخرط هو والسيدة زوجته المحترمة، ولباقي الفنانين والفنانات وذويهم، تبقى التعاضدية الوطنية للفنانين في خدمة جميع المنخرطين وذويهم شعارنا صحة الفنانين أولا”.

و جدير بالذكر أن الفنان حميد نجاح أجرى الأسبوع المنصرم عملية جراحية مستعجلة تكللت بالنجاح.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0