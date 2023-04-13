دعم السكن.. بايتاس: “المرسوم جاهز وسيكون على طاولة مجلس الحكومة قريبا”

هبةبريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة اشتغلت على موضوع دعم السكن مع القطاعات المعنية.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه تم إعداد تصور يتضمن الإجراءات وحجم الدعم وأيضا الفئات المستفيدة.

وتابع بايتاس، أن التصور جاهز وسيكون قريبا على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه، مسترسلا بالقول ” نعرف حجم انتظارات هذا المرسوم خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يحلمون بالحصول على سكن في المستقبل.”

هذا، ونص قانون المالية لسنة 2023 على إحداث إعانة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، حيث حددت في المادة الثامنة منه شروط الاستفادة من هذا الدعم ومنها، أن يكون المقتني حاملاللجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

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