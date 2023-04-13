بايتاس: “الحكومة تعتز بالعمل الكبير للصيادلة”

2023-04-13 / 15:45
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هبة بريس - لبنى أبروك

تزامنا والاضراب الوطني الذي تخوضه صيدليات المملكة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة تعتز بالعمل الكبير للصيادلة كشركاء في المنظومة الصحفية في بلادنا.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “الحكومة عبر القطاع الوصي منذ أن أخذت علما بالقرار، اجتمع وزير الصحة بالهيئة المعنية وناقشوا في حوار جدي ومسؤول مختلف القضايا التي تهم القطاع”

وشدد الوزير، على أن هذا الحوار سيستمر وسيبقى مفتوحا في أفق الوصول لحلول واقتراحات مهمة خدمة لهذه الهيئة.

هذا ويشار الى أن التمثيليات النقابية الوطنية، لصيادلة الصيدليات في المغرب، تخوض يومه الخميس، اضرابا وطنيا، تفاعلا مع ما سمته ب”الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية، إضافة إلى سلسلة التراكمات السلبية التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة، التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا،لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.

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‫2 تعليقات

  1. و الله العظيم و حنا في اواخر الشهر الفضيل اصبح هاد الناطق و حكومته من أسوء و أكره الحكومات على مر التاريخ المغربي المعاصر

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