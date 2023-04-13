بنسعيد: الحكومة تناقش “الدعم التقليدي” للمقاولات الصحفية

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، هن الحكومة تناقش “الدعم التقليدي” للمقاولات الصحفية، مشيرا الى أنها قامت خلال فترة كوفيد بصرف أجور الصحفيين والعاملين بقطاع الصحافة.

وأضاف الوزير، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة خصصت فئ قانون المالية السابق 6 مليون درهم للقطاع، والحكومة كانت مستعدة لرفعها ل150 و200 مليون درهم لكن بمفاهيم وشروط جديدة.

ومن ضمن هذه الشروط، يضيف الوزير، الاستثمار في وجود هذه المقاولات الصحفية وطنيا ودوليا، والاستثمار في الصحفيين، لأننا في حاجة اليوم لصحافة مغربية قوية اقليميا ودوليا.

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