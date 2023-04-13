بنسعيد: “12 سنة وأنا كناضل فالمعارضة لزيادة أجور الصحفيين”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته أيدت الاتفاق الاجتماعي ما بين النقابة والجمعية، لأنه مجهود جاء بعد سنوات من النضال.

وقال بنسعيد في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “شخصيا 12 عام وأنا فالمعارضة أناضل من أجل الاخوان الصحفيين لزيادة أجورهم اعتبارا لوضعيتهم ومهامهم داخل المجتمع المغربي.”

وأضاف بنسعيد، أن الحكومة ووزارته تدرس ربط هذا الاتفاق الاجتماعي بمشروع مرسوم الدعم المقبل الذي يتم تحضيره مع وزارة المالية، مشددا على استعداد الحكومة بذل مجهود لدعم المقاولات الصحفية، كما تنتظر من هذه الأخيرة بذل مجهود بدورها لفائدة الصحفيين والعاملين بها.

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