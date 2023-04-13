الناظور.. إصابة تلاميذ داخلية ثانوية بمغص معوي والمديرية الإقليمية توضح

2023-04-13 / 14:50
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هبة بريس : وجدة

تنهي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور للرأي العام أن بعض تلاميذ القسم الداخلي التابع للثانوية التأهيلية المطار التقنية بجماعة الناظور، أحسوا بمغص معوي بعد تناولهم لوجبة الفطور يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، وقد تم نقلهم على وجه السرعة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي الحسني، حيث تلقوا العلاجات والإسعافات الأولية في الحين، وقد تم التصريح لهم بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وحسب بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، إلى أنه فور توصل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور بإخبار من إدارة المؤسسة، انتقل المكلف بتدبير المديرية الإقليمية رفقة باشا مدينة الناظور إلى المستشفى الإقليمي لتتبع ومواكبة عملية الفحوصات الطبية والاطمئنان على التلاميذ، كما حلت لجنة إقليمية مشتركة بالقسم الداخلي للمـؤسـسـة للوقوف على مدى احترام شروط النظافة والسلامة الصحية المعمول بها، وفتحت بحثا حول إعداد وتقديم الوجبات الغذائية، وأخذ عينات من الوجبات قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية للتعرف عن سبب وقوع الحادث.

وإذ تقدم المديرية الإقليمية هذه التوضيحات، فإنها تشكر جميع المسؤولين الإقليميين الساهرين على الأمن المدني والصحي لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية حسب البلاغ ذاته.

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