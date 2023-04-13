مبابي: أرى مستقبلي في باريس سان جيرمان

هبة بريس - وكالات

أكد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الخميس، أنه يرى مستقبله في باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وسُئل “مبابي”: أين ترى نفسك الموسم المقبل؟ وأجاب: “في باريس سان جيرمان، أنا باريسي ومرتبط بعقد، وبالتالي سأكون في باريس سان جيرمان”.

وجدّد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، في مايو 2022 حتى عام 2025، علمًا بأنه كان ينتهي في يونيو الماضي، وقد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

واعتبر “مبابي” البالغ من العمر 24 عامًا أن هدفه المقبل هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي الفرنسي: “وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة (خسر أمام بايرن ميونيخ العام 2020)، وخضت نصف النهائي، وربع النهائي وثُمن النهائي، قمت بكل شيء سوى الفوز باللقب، لم يعد ينقصني سوى ذلك، آمل أن أحقق ذلك في أسرع وقت ممكن”.

وكرّر “مبابي” حلمه بالمشاركة في الأولمبياد وقال: “آمل أن أتواجد بها، والجميع يعرف أنني أحلم بصورة مستمرة بخوض الأولمبياد، لكن في المقابل الأمر لا يتعلّق بي، ثمة معايير تدخل في الحسبان وتجب دراستها جميعها”.

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