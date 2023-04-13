قبيل قرار المجلس الدستوري.. الاحتجاجات ضد “نظام التقاعد” تجتاح فرنسا مجددا

هبة بريس - وكالات

ينطلق اليوم الخميس في فرنسا التحرك الـ 12 للنقابات العمالية ضد قانون التقاعد حيث يخرج المحتجون بحدود الساعة 14:00 بتوقيت باريس للتظاهر.

وترافق هذه الاحتجاجات الجماهيرية إضرابات في قطاعات النقال والطاقة وغيرها.

وأفادت قناة “BFM” بأن المتظاهرين في وسط باريس قد أغلقوا بالقمامة ممرا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي الذي من المقرر أن يتخذ غدا الجمعة قرارا بشأن شرعية إصلاح نظام التقاعد.

وأضافت القناة أن المتظاهرين نزلوا إلى شوارع العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاحتجاجات الجديدة صباح اليوم.

وتابعت أن المتظاهرين أحرقوا مشاعل، مطالبين بإلغاء إصلاح نظام التقاعد.

وتم في مكان إجراء التظاهرات أيضا رفع لافتة كتب عليها “الإصلاح – إلى صندوق للقمامة”.

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