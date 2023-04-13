صيدليات الرباط في إضراب.. وأصحاب الأمراض المزمنة يحتجون

2023-04-13 / 11:32
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هبة بريس - الرباط

تخوض جميع الصيدليات بالمغرب، بما فيها صيدليات الحراسة اضرابا عاما يومه الخميس، لمدة 24 ساعة.

وفي مدينة الرباط، أغلقت جميع الصيدليات يومه الخميس، أبوابها في وجه المواطنين.

وعاينت هبة بريس، إغلاق الصيدليات في عدد من أحياء المدينة، مع تجمهر عدد من المواطنين حولها والذين عبروا عن تفاجئهم بهذا القرار.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من أصحاب الأمراض المزمنة في حديث مع هبة بريس، عن صدمتهم بهذا القرار، لافتين أنهم لم يكونوا على علم بهذا الإضراب ولم يقتنوا أدويتهم بشكل سابق.

واحتج المواطنون على إقدام الصيدليات على الإضراب عن العمل بشكل جماعي، دون الاكتراث إلى خطورة القرار على صحة وحياة المواطنين.

هذا وتخوض التمثيليات النقابية الوطنية، لصيادلة الصيدليات في المغرب، يومه الخميس، اضرابا وطنيا، تفاعلا مع ما سمته ب”الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية، إضافة إلى سلسلة التراكمات السلبية التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة، التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا،لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.

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