بعد أقل من 8 أشهر على زواجهما..أنباء عن انفصال ديميت اوزديمير و زوجها

2023-04-13 / 12:17
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تناقلت مواقع إعلامية تركية خبر انفصال النجمة ديميت أوزدمير عن زوجها المغني التركي أوزهان كوتش، بعد مرور أقل من عام على زواجهما، بسبب تصاعد حدة الخلافات بينهما.

ووفق ذات المصادر، فإن خلافا قد وقع بين ديميت وأوزهان خلال الحفل الذي أقامه أصدقاء الفنانة بمناسبة عيد ميلادها في الـ 26 من نوفمبر الماضي، وفي ذلك الوقت أقدم أوزهان على تصرف أزعج زوجته، ما دفعها لرفض العودة إلى منزلهما والتوجه لمنزل صديقتها المقربة سعدت أوزديركنتي.

ووفق صحيفة “بيرسين”، فإن الثنائي لم يستطيعا حل خلافاتهما بعد مرور أشهر على الواقعة؛ إذ قررت ديميت العيش بمفردها ومغادرة منزل الزوجية، ومن المقرر أن يرفعا دعوى الطلاق خلال الأيام القادمة.

ووسط شائعات الانفصال، ما زالت ديميت محتفظة بالصور التي تجمعها بزوجها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، إذ لم تقدم على حذف أي منها.

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