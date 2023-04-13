استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الدكتور التازي ومن معه

هبة بريس - البيضاء

قضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الخميس، بتأجيل محاكمة دكتور التجميل حسن التازي ومن معه إلى ال4 ماي القادم.

وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة الدكتور وزوجته وشقيقه وعدد من المستخدمين بالمصحة، بعد مرور قرابة سنة على اعتقالهم والتحقيق معهم.

ويتابع الدكتور التازي بتهم “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية، النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.

كما يتابع ب”جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، و”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”..

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