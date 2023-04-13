تجول الأمير مولاي الحسن وسط سكان البيضاء دون بروتوكول يثير الإعجاب

2023-04-13 / 13:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عشرات الصور و المقاطع المصورة التي التقطها سكان الدار البيضاء في الأيام الماضية للأمير مولاي الحسن وهو يتجول بسيارته وسط شوارع الدار البيضاء دون بروتوكولات و لا حراسة أمنية مشددة.

الأمير مولاي الحسن الذي أصر غير ما مرة على تخفيف سرعة السيارة و أحيانا التوقف لمبادلة المواطنين التحايا، و الابتسامة تعلو سموه، الأمر الذي أثار إعجاب الآلاف من ساكنة العاصمة الاقتصادية.

تواضع الأمير و تحيته للمواطنين و تجوله وسط أبناء هذا الشعب في هذا الشهر الفضيل، أعاد للبيضاء بسمتها، حيث بات عدد من سكان المدينة يترقبون على أحر من الجمر ساعات ما بعد الإفطار لرؤية الأمير مولاي الحسن و هو في جولته اليومية التي يقوم بها عادة منذ قدومه للمدينة.

هذا و قد سبق و شوهد الأمير مولاي الحسن كذلك في عدد من أحياء الدار البيضاء الشعبية، و هو يقدم التحايا للمواطنين، مرتديا جلبابا تقليديا و يقود سيارته بنفسه.

*الصورة من الأرشيف

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‫8 تعليقات

  1. الأمير الحسن الثالث كنتفائلو به خير نحن الأمة المغربية عسى ربي يهديه للحق و يجعلو في وقته رخاء على الوطن و العباد

  6. أمير متواضع جدا يحب وطنه وشعبه حفظه الله هو وملكنا الغالي ونصرهم على القوم الحقوذين والحاسدين والظالمين.

  7. حفظه الله من كل سوء ومكروه .وحفظ الله الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو ملك القلوب الجميع.

  8. ما شاء الله وتبارك الله على ولي العهد الأمير مولاي الحسن بتجوله في منطقة الدار البيضاء بدون بروطوكول.

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