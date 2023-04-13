تجول الأمير مولاي الحسن وسط سكان البيضاء دون بروتوكول يثير الإعجاب

2023-04-13 / 13:17
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عشرات الصور و المقاطع المصورة التي التقطها سكان الدار البيضاء في الأيام الماضية للأمير مولاي الحسن وهو يتجول بسيارته وسط شوارع الدار البيضاء دون بروتوكولات و لا حراسة أمنية مشددة.

الأمير مولاي الحسن الذي أصر غير ما مرة على تخفيف سرعة السيارة و أحيانا التوقف لمبادلة المواطنين التحايا، و الابتسامة تعلو سموه، الأمر الذي أثار إعجاب الآلاف من ساكنة العاصمة الاقتصادية.

تواضع الأمير و تحيته للمواطنين و تجوله وسط أبناء هذا الشعب في هذا الشهر الفضيل، أعاد للبيضاء بسمتها، حيث بات عدد من سكان المدينة يترقبون على أحر من الجمر ساعات ما بعد الإفطار لرؤية الأمير مولاي الحسن و هو في جولته اليومية التي يقوم بها عادة منذ قدومه للمدينة.

هذا و قد سبق و شوهد الأمير مولاي الحسن كذلك في عدد من أحياء الدار البيضاء الشعبية، و هو يقدم التحايا للمواطنين، مرتديا جلبابا تقليديا و يقود سيارته بنفسه.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صيدليات الرباط في إضراب.. وأصحاب الأمراض المزمنة يحتجون

صيدليات الرباط في إضراب.. وأصحاب الأمراض المزمنة يحتجون

2023-04-13 / 11:32
Photo of استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الدكتور التازي ومن معه

استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الدكتور التازي ومن معه

2023-04-13 / 11:04
Photo of نجاح أول عملية زرع كلى من متبرع حي بمستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء

نجاح أول عملية زرع كلى من متبرع حي بمستشفى…

2023-04-13 / 10:16
Photo of وجدة.. قرار عاملي بتعيين 05 صيدليات للديمومة يوم الإضراب العام

وجدة.. قرار عاملي بتعيين 05 صيدليات للديمومة يوم الإضراب…

2023-04-13 / 09:35
Photo of التهديد والابتزاز يجران 21 شخصا للاعتقال بمكناس

التهديد والابتزاز يجران 21 شخصا للاعتقال بمكناس

2023-04-13 / 09:12
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-13 / 09:05
Photo of ضبط 1964 مخالفة في الأسعار بين فاتح و19 رمضان

ضبط 1964 مخالفة في الأسعار بين فاتح و19 رمضان

2023-04-12 / 23:15
Photo of لجنة وزارية : تراجع نسبي لأسعار الخضر

لجنة وزارية : تراجع نسبي لأسعار الخضر

2023-04-12 / 23:06
Photo of إطلاق أشغال بناء مصنع باستثمار قيمته 266 مليون درهم

إطلاق أشغال بناء مصنع باستثمار قيمته 266 مليون درهم

2023-04-12 / 22:40
Photo of الشامي : الانتقال الرقمي فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الشامي : الانتقال الرقمي فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

2023-04-12 / 22:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق