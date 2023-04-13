اختارت له اسم “غالي”.. صفاء حبيركو ترزق بمولودها الثالث

هبةبريس - القسم الفني

أعلنت الفنانة المغربية صفاء حبيركو، مساء الثلاثاء، قدوم مولودها الثالث “غالي”.

ونشرت صفاء، عبر صفحتها بموقع “الإنستغرام”، صورة لها من داخل المستشفى رفقة زوجها وطفليها التوأم نايل ونيليا، إلى جانب المولود الجديد الذي اختارت له اسم “غالي”.

وعلقت الفنانة المغربية على صورتها مدونة: “عائلتنا اكتملت، أنا فعلا متأثرة ولا تسعني الكلمات لوصف هذه اللحظة، أنا وغالي بخير”.

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