اختارت له اسم “غالي”.. صفاء حبيركو ترزق بمولودها الثالث

2023-04-13 / 10:42
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هبةبريس - القسم الفني

أعلنت الفنانة المغربية صفاء حبيركو، مساء الثلاثاء، قدوم مولودها الثالث “غالي”.

ونشرت صفاء، عبر صفحتها بموقع “الإنستغرام”، صورة لها من داخل المستشفى رفقة زوجها وطفليها التوأم نايل ونيليا، إلى جانب المولود الجديد الذي اختارت له اسم “غالي”.

وعلقت الفنانة المغربية على صورتها مدونة: “عائلتنا اكتملت، أنا فعلا متأثرة ولا تسعني الكلمات لوصف هذه اللحظة، أنا وغالي بخير”.

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‫10 تعليقات

  3. نتقاسم معك فرحتك بهذا المولود الجديد الذي أطلقت عليه اسم جميل جدا ( الغالي ) فعلا سيكون غاليا على والديه.

  4. نتمنى ان تكون بخير انت ومولودك الجديد بكل صحة وعافية وادام لكم الله السعادة انت وابنائك وزرجك..

  5. إنها اللحظة التي تنتظرها كل أم بأحر الشوق اللهم لاتحرم أي أم بدرية صالحة .. ألف مبروك للفنانة الجميلة الرائعة في ادوارها الناجحة..

  6. نرفع أحر التهاني والتبريكات بمناسبة مولودك الجديد رعاه الله وحفظه لك من كل عين تصيبه.

  7. آدام الله عليكما الفرحة والسرور على مولودكما السعيد وجعله الله لكما مفتاح الرزق والصحة .

  9. أجمل اسم اختارته الفنانة صفاء حبيركو اسم الغالي فهو يعني الثمن والنفيس فعلا انه ثمن غالي جدا ..

  10. إسم الغالي في المطلح اصله من اسماء الدلع فهو اسم عربي منذ القدم فهو اسم جميل ومميز جدا كما انه يحمل معاني الاسماء تزيد الاسم شرفا وعلوا…نعم الاختيار ياصفاء حفظه الله ورعاه لكما..

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