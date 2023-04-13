العصبة الاحترافية تعين البرهمي رئيسا للجنة التقنية للتحكيم
هبة بريس ـ رياضة
أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم عن تعيين الحكم الدولي السابق سليمان البرهمي ليشغل منصب رئيس للجنة التقنية الخاصة بالتحكيم و التي تم استحداثها مؤخرا.
و في هذا الصدد، تقرر تعيين البرهمي كرئيس مشرف على اللجنة التقنية للتحكيم التي ستضم في عضويتها كل من عبد الرحيم المتمني و بوشعيب الشداني و أحمد القنديشي و رضوان عشيق و عبد الحق القرقوري.
و ستعهد للجنة التقنية للتحكيم وضع استراتيجية تطوير المنظومة و الأرضية الملائمة قصد دخولها عالم الاحتراف، فضلا على مواكبة عمل المديرية الوطنية للتحكيم و التي سيديرها الحكم الدولي السابق محمد الكزاز.
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نتمنى أن يتم تدارك أخطاء الماضي و إصلاح هذا الجانب الهام من ممارسة الرياضة و بالخصوص بالنسبة للرياضة الأكثر شعبية حيث يكون أثر أخطاء التحكيم سواء المتعمدة منها أو العفوية سلبيا جدا على أجواء المباريات و أحيانا حتى على سلوك المشجعين