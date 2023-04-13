العصبة الاحترافية تعين البرهمي رئيسا للجنة التقنية للتحكيم

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم عن تعيين الحكم الدولي السابق سليمان البرهمي ليشغل منصب رئيس للجنة التقنية الخاصة بالتحكيم و التي تم استحداثها مؤخرا.

و في هذا الصدد، تقرر تعيين البرهمي كرئيس مشرف على اللجنة التقنية للتحكيم التي ستضم في عضويتها كل من عبد الرحيم المتمني و بوشعيب الشداني و أحمد القنديشي و رضوان عشيق و عبد الحق القرقوري.

و ستعهد للجنة التقنية للتحكيم وضع استراتيجية تطوير المنظومة و الأرضية الملائمة قصد دخولها عالم الاحتراف، فضلا على مواكبة عمل المديرية الوطنية للتحكيم و التي سيديرها الحكم الدولي السابق محمد الكزاز.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0