زوجة عبد الهادي بلخياط تظهر رفقة ابنتها وتثير إعجاب المتابعين

2023-04-13 / 10:27
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هبة بريس - القسم الفني

نشرت المصممة المغربية مريم بلخياط نجلة عبد الهادي بلخياط، صورة تجمعها بوالدتها.

 

على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”إنستغرام”.

 

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل رواد موقع “انستغرام”، الذين عبروا عن إعجابهم بالثنائي وتقدريرهم للفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط.

 

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‫11 تعليقات

  2. كيف يعقل ان زوجة عبد الهادي بلخياط تظهر بهذا الشكل على علم ان عبد الهادي بلخياط ملتزم…

  3. كان على الحاج عبد الهادي بلخياط ان يمنع زوجته من ظهورها على التواصل الاجتماعي..

  4. قال تعالى ” يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذالك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين “

  5. قد أمر الله عزوجل نساء الأمة الإسلامية بارتدائهن الحجاب بالاخص في هذآ الزمان تكثر الفتنة والمشاهير وهذا يعارض شرع الله .

  6. ياسيد عبد الهادي بلخياط أنت إنسان ملتزم كان عليك أن تمنع زوجتك ان تظهر في المواقع الإجتماعية..

  7. ربما يتسبب في ظهورها إثارة او اذى لصاحبة الصورة المنتشرة على التواصل الاجتماعي وذالك بالتعديات اللفظية .. هذآ مجرد رئي فقط.

  8. كان على زوجة الفنان القدير عبد الهادي بلخياط ان تستاذن من زوجها لنشر صورتها على التواصل الاجتماعي سواء كانت متحجبة او غير متحجبة فلا يجوز لها نشر صورتها ..

  9. كان عليها ان يكون امرها على التحفيظ والتستر ، فالافظل عدم نشر صورتها على التواصل الاجتماعي هذآ هو نظري.

  11. أنا كل ما أثار استغرابي هو كيف يعقل زوجة فنان مقتدر وملتزم يسمح لزوجته بان تظهر على التواصل الاجتماعي شئ غريب!!!!

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