زوجة عبد الهادي بلخياط تظهر رفقة ابنتها وتثير إعجاب المتابعين

هبة بريس - القسم الفني

نشرت المصممة المغربية مريم بلخياط نجلة عبد الهادي بلخياط، صورة تجمعها بوالدتها.

على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”إنستغرام”.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل رواد موقع “انستغرام”، الذين عبروا عن إعجابهم بالثنائي وتقدريرهم للفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2