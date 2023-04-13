ب”حلبة وساحة عملاقة”.. وارزازات تستعد لاستقبال تصوير “غلادياتور 2”

2023-04-13 / 10:07
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هبةبريس

كشفت صحفية “الديلي ميل” البريطانية، أن مدينة وارزازات تستعد لاستقبال تصوير الجزء الثاني من فيلم “غلادياتور” الشهير.

وذكرت الصحيفة، أنه تجري الأشغال التحضيرية بمدينة ورزازات لتصوير الفيلم، مشيرة إلى أنه قد بناء ساحة مركزية عملاقة وحلبة.

وأضافت الصحيفة، أن الساحة ستظهر في مصارعة “ريدلي سكوت 2 “، إضافة لهيكل خشبي مستدير مرئي يتم بناؤه في الكثبان الرملية، يشبه المدرج من الفيلم الأول.

وأورد المصدر ذاته، أن ” الأشغال ستنتهي في يناير المقبل، مع توقع بحضور الممثل العالمي دينزل واشنطن، وباري كيوغان في أدوار غير محددة”.

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