وجدة.. قرار عاملي بتعيين 05 صيدليات للديمومة يوم الإضراب العام

هبة بريس - وجدة

أصدر معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد قرارا عامليا رقم 01/ 23 بتاريخ 12 ابريل الجاري بخصوص تعيين 05 صيدليات قصد المداومة طيلة يوم الخميس 13 ابريل الجاري، بعد الإضراب العام الوطني التي دعت نقابات الصيادلة احتجاجا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الارباح المتحصل من بيع الأدوية والمستلزمات الطبية التي اعتبروها غير عقلانية وكذا فشل الحوار مع وزير الصحة والحماية الإجتماعية.

وهذا، قرر والي الجهة عامل وجدة انجاد حسب القرار العاملي بما يلي:

للحفاظ على الأمن الصحي وسد الحاجة الماسة للمواطنين من الأدوية الطبية، تم تكليف الصيادلة والمعتمدين بجدول الديمومة المبرمجة ليوم 13 أبريل 2023 من أجل الحضور إلى مقر صيدلياتهم قصد مزاولة نشاطهم المهني طيلة 24 ساعة من الساعة العاشرة صباحا من التاريخ المشار إليه أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة الأدوية و الصيدلة ، و يتعلق الأمر :

• د. معروف نورية صيدلية CHU العرفان؛

• د .عمراني عبد المجيد صيدلية الجزيرة؛

• د. تاج محمد ابو بکر صيدلية عمر البوليس؛

• د. مهدي مجد صيدلية مهدي؛

• د. التاج أحمد عمر صيدلية جرف لخضر؛

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه أو تسلمه لتغطية يوم 13 أبريل 2023.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0