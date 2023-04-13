طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بجنوب المملكة، وبمنطقة سوس.
وسيشهد أقصى جنوب البلاد، نزول بعض الأمطار التي يمكن أن تكون مرفوقة بالرعد، إلى جانب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، وذلك على السهول الشمالية ومنطقة السايس.
وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية وكذا بالمنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 17 و 23 درجة بمنطقة سوس وبجنوب البلاد، وستكون ما بين 08 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض فوق كل من شمال ووسط وشرق البلاد.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين رأس سبارتيل وأصيلا، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين أصيلا وطرفاية، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
11 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
اللهم امطر علينا السماء مطرا يارب العالمين..
اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين..
اللهم إنه قد جف الضرع ويبس الزرع ولا رب لنا سواك لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء…
اللهم بحق الرضع والاطفال والشيوخ والحيوانات ان تنزل علينا الغيث..
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ..
نواجه موسم فلاحي صعب جداً بسبب قلة الأمطار..
قوله تعالى:«اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ »..
اللهم اسقينا الغيث..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..