طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-13 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بجنوب المملكة، وبمنطقة سوس.

وسيشهد أقصى جنوب البلاد، نزول بعض الأمطار التي يمكن أن تكون مرفوقة بالرعد، إلى جانب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، وذلك على السهول الشمالية ومنطقة السايس.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية وكذا بالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 17 و 23 درجة بمنطقة سوس وبجنوب البلاد، وستكون ما بين 08 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض فوق كل من شمال ووسط وشرق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين رأس سبارتيل وأصيلا، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين أصيلا وطرفاية، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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