إجلاء أكثر من ألفي أميركي بعد حريق في مصنع مهجور في إنديانا

هبة بريس _ وكالات

أجلي الأربعاء أكثر من ألفي أميركي بعد اندلاع حريق في مصنع مهجور لإعادة تدوير البلاستيك في ولاية إنديانا شمالي الولايات المتحدة، تسبب بسحابة من الدخان قال مسؤولون إنها قد تحمل أبخرة سامة.

وقال ديف سنو، رئيس بلدية مدينة ريتشموند للصحفيين إن الحريق الذي اندلع الثلاثاء “امتد إلى المبنيين الموجودين في الموقع وإلى مستودع خارجي… كان مصنعًا يجمع البلاستيك ومواد أخرى لإعادة تدويرها أو إعادة بيعها”.

وشوهدت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود في لقطات نشرتها سلطات المدينة.

وتأتي هذه الكارثة بعد شهرين من خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في ولاية أوهايو.

وكان القطار يحمل كلوريد الفينيل، وهي مادة كيميائية مسرطنة وقابلة للاشتعال تستخدم في صناعة البلاستيك.

واستدعى الحريق الهائل، ثم عمليات إطلاق هذه المادة تحت السيطرة لتجنب انفجارها، إجلاء نحو 2000 شخص وأثار الحادث مخاوف من عواقب بيئية خطيرة.

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