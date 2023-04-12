ضبط 1964 مخالفة في الأسعار بين فاتح و19 رمضان

2023-04-12 / 23:15
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هبة بريس _ الرباط

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم ضبط حوالي 1964 مخالفة من حيث تقنين الأسعار وجودة المنتجات الغذائية ابتداء من فاتح رمضان 1444 إلى غاية 19 منه، على إثر العمليات المنجزة من طرف اللجان المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال.

وأوضحت المديرية في بلاغ حول الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين، والأسعار، والمراقبة خلال شهر رمضان، أمس الثلاثاء، أن هذه المخالفات توزعت بين 691 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و423 مخالفة مرتبطة بالزيادة الغير القانونية في الأسعار المقننة، و36 مخالفة تتعلق بالنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.

وأضافت أن 380 مخالفة شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و1584 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

وهمت العمليات التي أجرتها اللجان المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال، خلال الأيام 19 الأولى من الشهر الفضيل، مراقبة 36799 نقطة بيع على المستوى الوطني والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 33.2 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

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