الركراكي يرغب في مواجهة منتخب أفريقي بميدانه شهر يونيو القادم

هبة بريس : القسم الرياضي

يرغب الناخب الوطني وليد الركراكي في مواجهة منتخب أفريقي بميدانه خلال فترة التوقف الدولي القادمة المقررة شهر يونيو.

وطالب الركراكي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التنسيق مع الشركة المكلفة بتنظيم مباريات ومعسكرات المنتخب الوطني للبحث عن مباراة ودية أمام منتخب أفريقي على أرضه شهر يونيو القادم، وذلك رغبة من مدرب أسود الأطلس في تكييف اللاعبين مع الأجواء داخل القارة السمراء.

ويرغب الركراكي في تكييف لاعبي المنتخب الوطني مع أجواء المباريات الأفريقية، وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم، خاصة وأن أغلب لاعبي المنتخب الوطني لا يمتلكون تجربة كبيرة في الأدغال الأفريقية.

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