أمين الضور…أخنوش دعم حسنية أكادير ونحن نعمل على تصحيح وضعية النادي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكد أمين الضور الرئيس الجديد لنادي حسنية أكادير، في لقاء نظمه الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة، الاثنين الماضي، أن عزيز أخنوش يعد من ضمن أكبر المساهمين للنادي عبر مجموعته الاقتصادية ( أكوا)، من أجل الخروج من الأزمة المالية التي رافقته عدة مواسم رياضية .

وأشار الضور في أجوبته على أسئلة الصحفيين، على أن توليه مهام تسيير شؤون نادي الحسنية في 25 فبراير الماضي، غايته تصحيح الوضع، عبر تقديم مشروع واقعي متوسط ويعيد المدى، سيمكن النادي الرجوع الى سكته الطبيعية وعدم السقوط في أخطار التسيير السابقة.

وكشف رئيس الحسنية، حول الوضعية القانونية للنادي، عن وجود فراغ بخصوص غياب قانون داخلي، وان اعتماد النادي بحسب قانون الجامعة 30/09 النادي قد إنتهى الموسم الفارط، مشيرا ان هذا الوضع يشتغل عليه المكتب المسير في الوقت الراهن، وسيتم تقديم جل الوثائق خلال الجمع العام الاستثنائي المقبل في 14 ابريل الجاري، من أجل التصويت على كافة الإصلاحات التي شملت الثغرات القانونية لتكون ملائمة لقانون 09/30/2017 يضيف نفس المصدر.

وحول ملف وضعية منخرطي النادي التي أثارت جدلا كبيرا في اوساط حسنية أكادير، بعد أن وجه عدد من المنخرطين مساهماتهم بعضها عبر مفوضين قضائين، أكد الضور أنه ليس مخول له الإجابة على ذلك في إشارة منه الى مسؤولية اللجنة المؤقتة التي تم انتخابها بعد إستقالة المكتب السابق الذي كان يرأسه ” سيدينو”، هي من سلمت لائحة المنخرطين المعمول بها الآن، مضيفا أن المنخرطين الموجودين في اللائحة يتم استدعاؤهم عبر البريد المضمون والاجال القانونية.

واعتبر أمين الضور، أن الجميع يعمل الان من أجل ارجاع النادي لوضعه الطبيعي، ليلعب على الادوار الطلائعية ضمن البطولة الوطنية، وكذلك كافة البطولات المحلية والقارية مستقبلا.

وحول دعم الجمهور وعائدات مداخيله في ميزانية النادي والتي لم تتجاوز 63 مليون سنتيم بمعدل 3 ملايين سنتيم لكل مباراة يخوضها النادي، أكد الضور أن جمهور الحسنية عريض ودائما يقدم الدعم، مضيفا أن المكتب المسير بتنسيق مع السلطات والمجلس الجماعي لأكادير، يشتغلون من أجل خلق أريحية وظروف ملائمة للجمهور، عبر أصلاح كل الاعطاب والعيوب خصوصا ما يتعلق بتوفير اللوجستيك ( النقل) وكذلك تجهير محيط ملعب أدرار.

وحول المشوشين على عمل المكتب المسير، أكد أن هذا الوضع مع الأسف لازال قائما، لكن المكتب سيشتغل في صمت وسيحقق نهضة الفريق وفق المشروع الذي تم عرضه أمام المنخرطين والجهات المحتضنة، مشيرا ان وضعية لائحة المنخرطين الجدد او القدامى، سيتم معالجتها في الاشهر القادمة، كما أن الباب سيفتح أمام الشباب والنساء للانخراط.

واعتبر ضور، أن تصور الجامعة الملكية لكرة القدم في شخص رئيسها ” لقجع” تعمل على تطوير عمل الأندية الرياضية عبر خلق شركات، من أجل تدبير أفضل للاموال العامة والخضوع للمراقبة، من أجل حكامة جيدة، مشيرا أنه لم يعد من المقبول أن تعيش الأندية الرياضية على المنح مستقبلا، بل لابد من أن تتحول تلك الأندية الى فاعلين اقتصاديين.

ومن المعلوم أن نادي الحسنية يستفيد من دعم محتضنين رسميين مثال مجموعة “أكوا” لمالكها أخنوش، وكذلك منحة من مجلس جهة سوس ماسة وصلت هذا الموسم الى مليار سنتيم، بالإضافة إلى منحة المجلس الجماعي لأكادير.

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