قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين

هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الأربعاء، إن لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتمعت في الرياض، وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت في البيان أن “هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية”.

وتناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والاطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة واللجنة الأمنية المشتركة.

وكان، ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، قال الثلاثاء، إن اللقاء الذي جمع، أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، مع، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، ووفد من مملكة البحرين يأتي في إطار تنفيذ ما جاء في بيان العلا.

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