بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

مرسوم حكومي يشترط قيودا جديدة لاستفادة الأبناك من ضمان تغطية السيولة

2023-04-12 / 21:49
0
هبة بريس _ الرباط

صادقت الحكومة المغربية، الأسبوع الماضي، على مرسوم جديد يحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية للبنوك من طرف بنك المغرب.

المرسوم يحمل رقم 2.22.925 قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019).

ويهدف هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية. الضيف : محمد جدري، خبير اقتصادي ومالي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضبط 1964 مخالفة في الأسعار بين فاتح و19 رمضان

ضبط 1964 مخالفة في الأسعار بين فاتح و19 رمضان

2023-04-12 / 23:15
Photo of لجنة وزارية : تراجع نسبي لأسعار الخضر

لجنة وزارية : تراجع نسبي لأسعار الخضر

2023-04-12 / 23:06
Photo of إطلاق أشغال بناء مصنع باستثمار قيمته 266 مليون درهم

إطلاق أشغال بناء مصنع باستثمار قيمته 266 مليون درهم

2023-04-12 / 22:40
Photo of الشامي : الانتقال الرقمي فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الشامي : الانتقال الرقمي فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

2023-04-12 / 22:18
Photo of قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين

قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين

2023-04-12 / 21:55
Photo of ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشلسي

ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال…

2023-04-12 / 21:23
Photo of وجدة .. لقاء تواصلي لدعم المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وجدة .. لقاء تواصلي لدعم المشاريع في إطار المبادرة…

2023-04-12 / 21:20
Photo of رئيس مجلس الشيوخ الكندي يشيد بالإصلاحاتالتي شهدها المغرب

رئيس مجلس الشيوخ الكندي يشيد بالإصلاحاتالتي شهدها المغرب

2023-04-12 / 20:48
Photo of نجاح أول عملية زرع كلى من متبرع حي بالبيضاء

نجاح أول عملية زرع كلى من متبرع حي بالبيضاء

2023-04-12 / 20:22
Photo of ماني يلكم ساني ويسيل دماءه بعد الهزيمة القاسية أمام السيتي

ماني يلكم ساني ويسيل دماءه بعد الهزيمة القاسية أمام…

2023-04-12 / 20:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق