ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشلسي

هبة بريس

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وضع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب قدما في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه المنقوص تشلسي الإنكليزي 2-صفر الأربعاء في ذهاب ربع النهائي.

ويدين ريال بانتصاره على ملعبه “سانتياغو برنابيو” الذي سيجعله يخوض لقاء الإياب في 18 الشهر الحالي على ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن بأريحية، إلى الثلاثي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والبديل ماركو أسنسيو اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 22 و74، والبرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب التمريرتين الحاسمتين.

وعقّد تشلسي مهمته أمام بطل المسابقة 14 مرة بعدما اضطر لخوض نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع بن تشلويل بالبطاقة الحمراء بعد خطأ ارتكبه عند حافة المنطقة على البرازيلي رودريغو.

وتقابل الفريقان في الأدوار الإقصائية للموسم الثالث توالياً، حيث فاز الفريق اللندني في نصف نهائي موسم 2020-2021 في طريقه لإحراز اللقب، في حين فاز ريال في ربع نهائي موسم 2021-2022 في طريقه أيضاً للفوز بالكأس.

بدأ ريال المباراة ضاغطاً، إلا أن تشلسي كان الأخطر بعد دقيقتين من صافرة البداية معتمداً على الهجمات المرتدة ومنها كرة بدأها الفرنسي نغولو كانتي ومررها إلى المهاجم البرتغالي جواو فيليكس الذي دخل المنطقة وسدد زاحفة صدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وردّ الفريق المضيف بلعبة مشتركة على الجهة اليسرى للمنطقة بين فينيسيوس وبنزيمة الذي تخلص من البرازيلي تياغو سيلفا وسدد بقدمه اليسرى كرة صدها الحارس كيبا أريسابالاغا (12)، لكن الأخير فشل في محاولة أخرى بعد تمريرة في ظهر الدفاع من 25 متراً من داني كارفاخال إلى البرازيلي داخل المنطقة سددها مباشرة بقدمه اليسرى صدها الإسباني وتابعها بنزيمة في المرمى الخالي (22).

وهو الهدف الرابع لبنزيمة في 7 مباريات هذا الموسم والرقم 90 في مسيرته في المسابقة القارية الأم.

وسجل الفرنسي هدفه الـ 20 في 27 مباراة خاضها أمام أندية إنكليزية، والسادس في 5 مباريات أمام تشلسي.

وكاد تشلسي يدرك التعادل بعد دقيقة إثر تمريرة من الجهة اليمنى من جيمس داخل المنطقة تابعها رحيم سترلينغ المنطلق من الخلف تسديدة قوية صدها كورتوا.

وأبقى كيبا فريقه في أجواء اللقاء بتصديه لتسديدة من رودريغو (34) وأخرى من بنزيمة من 20 متراً (36)، وثالثة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (44).

واستهل ريال الشوط الثاني كما أنهى الأول بعد مجهود فردي رائع من فينيسيوس على الجهة اليسرى ليدخل منطقة الجزاء ويمرر كرة إلى بنزيمة حولها بدوره إلى الكرواتي لوكا مودريتش خارج المنطقة ليسدد الأخير كرة لولبية مرت سنتيمترات فوق العارضة (51).

وأجرى لامبارد تغييراً اضطرارياً عقب إصابة المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي ليحلّ الإسباني مارك كوكوريا بدلاً منه (55)، قبل أن يطرد بعد 4 دقائق تشلويل إثر خطأ ارتكبه عند حافة المنطقة على رودريغو، ليحتسب الحكم ركلة حرة سددها النمسوي دافيد ألابا والتقطها الحارس.

وخرج فيليكس وسترلينغ ودخل الألماني كاي هافيرتس وتريفو شالوبا بدلاً منهما (65)، ورد أنشيلوتي بإخراج الفرنسي إدواردو كامافينغا ورودريغو وادخال الألماني أنتونيو روديغر وأسنسيو (71)، ليسجل الأخير الهدف الثاني من تسديدة من حافة المنطقة بعد تمريرة حاسمة جديدة من فينيسيوس (74).

وأهدر بنزيمة رأسية أمام المرمى (90+2)، وأنقذ روديغر فريقه بتصديه لتسديدة (90+4).

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