وجدة .. لقاء تواصلي لدعم المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

2023-04-12 / 21:20
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تم تنظيم لقاء تواصلي بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات للشرق بمدينة وجدة زوال يوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري، لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والصغرى جدا والمقاولين الذاتيين وكذا التعاونيات.

وذلك لتقديم شروحات حول الإعلان عن فتح باب الترشيح في مسابقة أفكار مشاريع برسم سنة 2023، التي تنظم هذه السنة تحت شعار “دعم الشباب المقاول” للاستفادة من برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب في اطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

شهد اللقاء تفاعلا ايجابيا مابين المؤطرين والحضور، حيث تم تناول أهداف البرنامج وشروطه والفئات المعنية به،كما تم التجاوب مع مختلف التساؤلات المطروحة.

للاشارة أن هذه المبادرة تستهدف المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمقاوليين الذاتيين والتعاونيات وحاملي أفكار مشاريع، في مجالات معينة أبرزها المشاريع المبادرة في مجال التكنولوجيا الحديثة، والمشاريع في قطاع الصناعة التقليدية والخدمات والفلاحة والسياحة والمحافظة على الماء .

و جدير بالذكر، أن سقف الدعم المالي يصل كحد أقصى ل000 100 ألف درهم بنسبة 60% من الكلفة الإجمالية للمشروع، والنسبة المتبقية 40% مساهمة صاحب المشروع منها 20% يمكن تبريرها عينيا و 300000 الف درهم كحد اقصى للتعاونيات.
يتم سحب ملفات الترشيح مباشرة من منصة الشباب وجدة أنجاد أو عن طريق تحميلها عبر الإنترنت، حيث تودع هذه الملفات وجوبا بمنصة الشباب وجدة أنجاد الكائن مقرها بشارع الأمم المتحدة بوجدة، قبل 21 أبريل الجاري كآخر أجل لإيداع الطلبات

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