رئيس مجلس الشيوخ الكندي يشيد بالإصلاحاتالتي شهدها المغرب

2023-04-12 / 20:48
0
هبة بريس _ الرباط

أشاد رئيس مجلس الشيوخ الكندي، جورج ف. فوري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد برلماني هام، اليوم الأربعاء بالرباط، بالإصلاحات العديدة التي شهدها ةالمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل مغرب أكثر ازدهارا وشمولا واستدامة وطموحا.

وعبر السيد فوري في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن تقديره للمملكة على “مساهمتها التي لا غنى عنها” في المنتظم الدولي من خلال جهودها في مكافحة الإرهاب و”انخراطها لفائدة حقوق الإنسان، ولا سيما المساواة بين الجنسين”.

وأكد المسؤول الكندي أن العلاقات التي تجمع البلدين منذ سنة 1962، لم تفتأ تتطور وتتعمق في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والمساواة بين الجنسين والازدهار المندمج، مشيرا إلى أهمية مساهمة الجالية المغربية (أكثر من 100000 شخص) المستقرة في كندا، واصفة إياها بأنها “دينامية للغاية”.

كما نوه ب”زيادة التجارة الثنائية بين البلدين وإمكانات النمو الاقتصادي المفيد للطرفين، لا سيما في قطاعات الفلاحة والطيران والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء”.

وأضاف أن المغرب بفضل علاقاته الوثيقة مع أوروبا وإفريقيا وموقعه الاستراتيجي، يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق للشركات الكندية إلى القارة الإفريقية الشاسعة، تماما كما توفر كندا بوابة ثنائية اللغة للشركات المغربية إلى سوق أمريكا الشمالية.

يذكر أن الوفد الكندي أجرى خلال هذه الزيارة مباحثات مع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجاح أول عملية زرع كلى من متبرع حي بالبيضاء

نجاح أول عملية زرع كلى من متبرع حي بالبيضاء

2023-04-12 / 20:22
Photo of ماني يلكم ساني ويسيل دماءه بعد الهزيمة القاسية أمام السيتي

ماني يلكم ساني ويسيل دماءه بعد الهزيمة القاسية أمام…

2023-04-12 / 20:14
Photo of انتحار قاتل شرطي البيضاء المعتقل بالسجن المحلي سلا

انتحار قاتل شرطي البيضاء المعتقل بالسجن المحلي سلا

2023-04-12 / 19:56
Photo of هذه خصائص راجمة الصواريخ “هيمارس” التي يعتزم المغرب شراءها؟

هذه خصائص راجمة الصواريخ “هيمارس” التي يعتزم المغرب شراءها؟

2023-04-12 / 18:46
Photo of اعتقال قيادي في داعش بعملية خاصة للقوات الأميركية بسوريا

اعتقال قيادي في داعش بعملية خاصة للقوات الأميركية بسوريا

2023-04-12 / 17:57
Photo of البنك الدولي.. المغرب ضيف شرف الاجتماعات السنوية في واشنطن

البنك الدولي.. المغرب ضيف شرف الاجتماعات السنوية في واشنطن

2023-04-12 / 17:45
Photo of عند متم مارس ..الإيرادات الجمركية تتجاوز 20 مليار درهم

عند متم مارس ..الإيرادات الجمركية تتجاوز 20 مليار درهم

2023-04-12 / 17:34
Photo of “اتفاقية” لتشييد أربع محطات للطاقة الشمسية بالمغرب

“اتفاقية” لتشييد أربع محطات للطاقة الشمسية بالمغرب

2023-04-12 / 17:30
Photo of محاولات تدليس .. صندوق الإيداع والتدبير ينبه

محاولات تدليس .. صندوق الإيداع والتدبير ينبه

2023-04-12 / 17:13
Photo of حفل افطار رمضاني لفائدة نزلاء السجن المحلي بني ملال

حفل افطار رمضاني لفائدة نزلاء السجن المحلي بني ملال

2023-04-12 / 17:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق