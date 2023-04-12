من النهارده مفيش إدمان..ريم عبد الله تسخر من شيرين و الأخيرة تلجأ للقضاء

نجلاء مزيان _ هبة بريس

أثارت الفنانة السعودية ريم عبدالله ضجة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تقليدها للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب و السخرية منها.

وظهرت ريم عبدالله بنفس قصة شعر شيرين عبد الوهاب، مستخدمة كلمات ساخرة في أدائها لأغنية “جرح ثاني”، في إشارة منها إلى الأزمة التي تعرضت لها شيرين مؤخرا.

وقالت ريم عبد الله في كلمات الأغنية مع نفس موسيقى وألحان أغنية جرح تاني لشيرين: ضرب تاني هو قلبي لسه طاب من الأولاني.. أروح له تاني هو قلبي ينسى ضربه الأولاني، من النهارده مفيش إدمان مفيش ألوان من النهارده شرب مفيش ده كمان مفيش يا زمان.

هذا و استنكر العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي سخرية الفنانة السعودية من زميلتها المصرية، فيما أعلن مدير أعمال شيرين عبد الوهاب إيهاب صالح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما فعلته الفنانة ريم عبد الله.

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