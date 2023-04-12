ماني يلكم ساني ويسيل دماءه بعد الهزيمة القاسية أمام السيتي

هبة بريس _ رياضة

وجه ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ، لكمة إلى وجه زميله في الفريق ليروي ساني، في غرفة الملابس، بعد انتهاء المباراة التي خسر فيها النادي الألماني 0-3 ، أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة، التي تدخل فيها لاعبون آخرون في الفريق من أجل الفصل بينهما.

وبحسب ما نقل موقع “غول” عن صحيفة بيلد الألمانية، فقد دخل اللاعبان في نقاش في غرفة الملابس، بعد تعبير ماني عن شعوره بالإحباط من طريق لعب زميله ساني، ليحتدم الجدال ويتطور إلى مشاجرة جسدية.

وشوهد الثنائي، يتجادلان على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة، مساء الثلاثاء، حيث تمكن السيتي من الفوز بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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