انتحار قاتل شرطي البيضاء المعتقل بالسجن المحلي سلا

هبة بريس _ الرباط

أعلنت إدارة السجن المحلي بسلا أن السجين (أ.و)، الذي كان قد أودع بهذه المؤسسة بتاريخ 27 مارس المنصرم في إطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، قد أقدم اليوم الأربعاء على الانتحار داخل زنزانته.

وأوضحت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه طبقا للقانون، فقد تم إخبار النيابة العامة المختصة وأسرة السجين بهذه الواقعة.

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