انتحار قاتل شرطي البيضاء المعتقل بالسجن المحلي سلا
هبة بريس _ الرباط
أعلنت إدارة السجن المحلي بسلا أن السجين (أ.و)، الذي كان قد أودع بهذه المؤسسة بتاريخ 27 مارس المنصرم في إطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، قد أقدم اليوم الأربعاء على الانتحار داخل زنزانته.
وأوضحت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه طبقا للقانون، فقد تم إخبار النيابة العامة المختصة وأسرة السجين بهذه الواقعة.
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قتل نفس بغير حق ثم قتل نفسه في العشر الاواخر من رمضان.الى جهنم خالدا فيها أبدًا هو ورفاقه
فرعوه القراعي قال اللهم الإنتحار
كما تدين تدان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه..
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونسالك العفو والعافية والمغفرة..
الانتحار جريمة ربانية لقوله تعالى:« وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا »..
دعاء النبي الكريم الذي كان أكثر دعائه: “اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك”…
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق… اللهم اغفر له..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نهاية مأساوية وسوء الخاتمة..
وضع حد لنفسه ..
قوله تعالى:« وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا » ..